Le “erbacce” invadono anche alcune aree nei pressi degli uffici comunali di Ragusa

Che a Ragusa ci sia un problema con la “vegetazione spontanea” non è una novità. Adesso, però, le erbacce hanno invaso anche le aree nei pressi degli uffici comunali.

Il primo caso riguarda la salita della Salinella, dove la strada comunale ex SP 58 è diventata quasi impercorribile a causa dei cespugli che invadono la carreggiata, restringendo la strada e aumentando il rischio di collisioni tra auto che si incrociano.

Il secondo caso è ancora più curioso: i cortili interni di via Spadola, dove si trovano l’ufficio Tributi, i Servizi sociali, la polizia municipale e altri servizi comunali, sono invasi dalle erbacce. A denunciare questa situazione è il consigliere del PD Mario Chiavola che ha espresso preoccupazione per la mancanza di decoro in alcune zone strategiche di Ragusa e ha chiesto il tempestivo intervento dell’amministrazione comunale.

