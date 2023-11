Le “Canzoncine” per l’Immacolata uniche in provincia. Quattro giorni di festa a Scicli dal 7 al 10 dicembre

E’ una delle rare volte in cui capita che le due feste sono a ridosso l’uno dell’altra. L’appuntamento con le “Canzoncine” per l’Immacolata apre le feste natalizie nella grande curiosità dei tanti turisti che arrivano a Scicli attratte da questo rito. Se qualche decennio fa c’era stato un decadimento con una riduzione dei partecipanti, da qualche anno a questa parte si è registrato un forte risveglio con tantissimi giovani attratti dall’insolita processione senza simulacro durante, in giro per la città, si canta l’inno a Maria. Nel 2011 sono entrate a fare parte del Registro delle Eredità della Regione Sicilia con il patrocinio dell’Unesco.

La curiosità a Scicli.

Le “Canzoncine” si tengono alla vigilia della festa dell’Immacolata che si tiene a Santa Maria La Nova e lo stesso vale per il sabato successivo allorquando la domenica dopo l’8 dicembre si festeggia La Vergine Maria nella chiesa di San Bartolomeo. Due momenti diversi, due canzoni diverse, due chiese diverse. Il tutto con una “passione” strabiliante. Quest’anno il 7 dicembre si terranno le “Canzoncine” di Santa Maria La Nova che anticipano la festa dell’Immacolata dell’8 dicembre sempre nella stessa chiesa-santuario. Il 9 dicembre sono in programma le “Canzoncine” di San Bartolomeo che anticipano la festa dell’Immacolata che si tiene il giorno successivo nella chiesa di San Bartolomeo. In entrambi gli appuntamenti un fiume di gente canta i testi (diversi l’uno dell’altro) fermandosi via via nel cammino lungo le vie della città. Momenti di grande gioia ed affezione ai due eventi che sono rinati nel tempo e che trovano un’intera città partecipe di un momento di fede e devozione.