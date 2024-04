Lavoro: aumentano in provincia di Ragusa gli “inattivi” e diminuisce l’occupazione femminile dopo i 50 anni

I dati Istat relativi a gennaio 2024 evidenziano una diminuzione degli occupati e dei disoccupati, mentre aumentano gli inattivi nella provincia di Ragusa, seguendo una tendenza simile a livello nazionale. In particolare, si osserva una diminuzione dell’occupazione tra gli uomini, i giovani sotto i 34 anni, i dipendenti a termine e gli autonomi, mentre cresce tra le donne e coloro che hanno almeno 50 anni. La disoccupazione diminuisce tra gli uomini, i giovani tra i 15 e i 24 anni e tra i 35 e i 49 anni, ma aumenta leggermente tra le donne e gli ultracinquantenni. L’inattività aumenta tra gli uomini e tra coloro che hanno un’età compresa tra i 15 e i 49 anni, ma diminuisce tra le donne e gli ultracinquantenni.

I DATI RISPETTO AL 2023

Nel confronto trimestrale tra novembre 2023 e gennaio 2024 con il trimestre precedente, si registra un aumento del livello di occupazione dello 0,2%, associato alla diminuzione delle persone in cerca di lavoro e alla stabilità degli inattivi. Rispetto a gennaio 2023, il numero di occupati è aumentato dello 0,9%.

La segretaria generale dell’Ust Cisl Ragusa Siracusa, Vera Carasi, evidenzia che sebbene il rimbalzo post-COVID sia stato positivo e superiore alle attese, ci sono aspetti negativi da considerare. In particolare, la carenza di competenze rappresenta un’emergenza reale, con la difficoltà nel trovare figure professionali adeguate per soddisfare le commesse, sia nel settore agricolo che in quello metallurgico.

© Riproduzione riservata