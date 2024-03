Ladri al centro commerciale culturale Matteotti di Ragusa: scassinati i distributori

Un furto che ha quasi il sapore di una beffa: al centro commerciale culturale di via Matteotti a Ragusa, stanotte alcuni malviventi hanno scassinato e rubato il magro incasso dei distributori di bevante e snack all’interno dei locali. In tutto, 20 euro di refurtiva, in pratica i contanti. Non sono state toccate nè le bottigliette d’acqua nè gli alimenti presenti. Sono stati, in pratica, più i danni provocati che l’intero ammontare del malloppo.

INDAGINI DELLA POLIZIA

I responsabili del centro hanno già effettuato la denuncia alla Polizia, la quale si occuperà delle indagini. Al Centro, nonostante ne sia già stata fatta richiesta, non c’è una telecamera di videosorveglianza, l’unica in zona è quella di un tabacchi adiacente. I ladri sono entrati dall’ingresso di via Ecce Homo e purtroppo la porta non è blindata. Nessun danno, invece, ai locali della Casa delle Farfalle.

