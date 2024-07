Laboratorio del fumetto, evento conclusivo con Trap

Venerdì 5 luglio alle 18.00 alla Villa Aylan, conosciuta anche come Villa Santa

Domenica, in Via Archimede a Ragusa, si terrà l’evento di chiusura delle attività del

Laboratorio di Fumetto, organizzato in seno al Progetto “T.R.A.P. Tutt*

rivendichiamo altre prospettive” che ha visto la partecipazione dei beneficiari in

misura cautelare o messi alla prova segnalati dall’Ussm (Ufficio Servizio Sociale per

Minorenni) di Ragusa.



Durante le attività di laboratorio, i partecipanti, guidati dall’esperto esterno Salvo

Piazza, hanno creato un fumetto musicale che racchiude vari vissuti e pensieri relativi

al percorso che stanno seguendo e al loro rapporto con la giustizia.

Lo Staff di Progetto della Società Cooperativa Sociale FO.CO Onlus, per dare valore

e significato al lavoro svolto dai giovani, ha organizzato una presentazione del

fumetto prodotto e ne ha donato alcune copie ad una fumetteria di Ragusa e che

saranno regalate a chi ne farà richiesta.



La presentazione si svolgerà nella stessa area verde in via Archimede dove già il

Progetto “T.R.A.P. Tutt* rivendichiamo altre prospettive”, di cui Fo.Co. è partner, ha

installato qualche mese fa una panchina per persone con disabilità, progettata dai

beneficiari del progetto, con il Patrocinio del Comune di Ragusa.

“T.R.A.P. – Tutt* Rivendichiamo Altre Prospettive – racconta Elvira Adamo,

Assessora alle Politiche per l’inclusione, Servizi Sociali e Pari Opportunità del

Comune di Ragusa – ha sviluppato un modello di reinserimento sociale, educativo e

professionale dei minori segnalati dall’Autorità giudiziaria in sei province siciliane

(Palermo, Catania, Agrigento, Trapani, Ragusa, Siracusa). Un progetto

importantissimo per dare a ragazze e ragazzi molto giovani la possibilità di essere

recuperati alla vita sociale e poter accedere a progetti di vita e di lavoro, superando

gli “inciampi” che, per tante ragioni, hanno incontrato nel loro percorso”.

“Consideriamo i giardini pubblici – continua l’assessore al verde pubblico Mario

D’Asta – non solo come degli spazi di svago, ma come dei veri e propri presidi con

finalità sociali, dove benessere, relax e socializzazione si incontrano. Siamo quindi

lieti di ospitare il progetto “T.R.A.P. Tutt* rivendichiamo altre prospettive”, che si

inserisce in una visione per cui i nostri parchi, tra panchine dedicate alla

sensibilizzazione e all’inclusione e targhe commemorative, acquisiscono un ruolo

educativo”.

