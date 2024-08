La spiaggia di Maganuco diventa cardioprotetta: donato defibrillatore

La spiaggia di Maganuco è stata recentemente dotata di un defibrillatore automatico grazie all’iniziativa del Lions Club Modica, rendendo la zona più sicura e cardioprotetta. L’apparecchiatura, che è stata installata presso la scuola di vela “Al Velico”, è disponibile per tutte le strutture presenti sulla spiaggia. Questo intervento è stato accompagnato da un corso di primo soccorso organizzato dallo stesso Lions Club, con l’obiettivo di formare volontari capaci di intervenire prontamente in caso di emergenze.

Un defibrillatore di ultima generazione

Il defibrillatore, acquistato tramite una raccolta fondi organizzata il 14 agosto scorso, rappresenta una risposta a un’esigenza fortemente sentita dalla comunità, soprattutto dopo un tragico episodio in cui un bagnante è deceduto a causa di un malore. Come ha spiegato Gianni Liberatore, la decisione di installare il dispositivo a Maganuco è stata presa dopo aver ascoltato le richieste di cittadini e operatori balneari locali.

Questo defibrillatore di ultima generazione, con funzionalità adatte per la rianimazione sia di adulti che di bambini e dotato di batterie di lunga durata, è stato dato in comodato alla scuola “Al Velico”, che resta aperta per la maggior parte dell’anno, rendendolo così accessibile a tutta la comunità.

© Riproduzione riservata