La Sicilia ad alto rischio contagi Covid. Anzi no. Nuovo pasticcio tutto siciliano

Non è bastato il problema dei dati relativi al Covid in Sicilia , con un’indagine in corso che vede l’ex assessore alla Salute Ruggero Razza e l’ex dirigente dell’assessorato Maria Letizia Di Liberti accusati di falso, un nuovo pasticcio riguarda la trasmissione in ritardo del bollettino settimanale all’Istituto superiore di sanità. Il ritardo ha portato l’Isola ad essere classificata come una delle sole due regioni a “alto rischio” nel rapporto ministeriale pubblicato ogni settimana.

Solo un problema tecnico

L’assessora alla Salute Giovanna Volo ha spiegato che si è trattato solo di un problema tecnico che è già stato risolto, e che non vi è alcun aumento dell’epidemia.

Secondo quanto riferito dall’assessora Volo, i controlli effettuati hanno rivelato che i dati settimanali sono stati trasmessi dal dipartimento Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, che è guidato da Salvatore Requirez, con un ritardo di quattro ore rispetto alla scadenza prevista. Tuttavia, il guasto tecnico che ha causato il ritardo nella trasmissione sembra essere stato risolto e il ministero ha già ricevuto i dati aggiornati.

Secondo l’assessora, la prossima settimana la Sicilia tornerà a essere classificata come a basso rischio.