La Provincia di Ragusa a confronto con le Pro Loco iblee per un’azione condivisa di marketing territoriale

La Commissaria Straordinaria del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Patrizia Valenti, ha recentemente incontrato i rappresentanti delle Pro Loco della provincia di Ragusa. L’obiettivo dell’incontro è stato quello di sollecitare l’avvio di una progettualità complessiva che possa affiancarsi alle attività ordinarie già in corso nei rispettivi Comuni.

Durante l’incontro, la Commissaria Valenti ha dichiarato: “Questa è un’occasione importante per capire come lavorare insieme in maniera proficua, valorizzando ulteriormente lo sforzo enorme compiuto dalle Pro Loco, già molto presenti nei rispettivi territori comunali. Vogliamo individuare una linea di intervento per veicolare l’immagine di Ragusa oltre i confini provinciali e regionali. Questo angolo di Sicilia è splendido, merita di essere pubblicizzato nel modo giusto per attrarre sempre più turisti tutto l’anno. Vogliamo essere quindi al fianco delle Pro Loco per alzare il livello, fare un salto di qualità.”

Le pro loco

L’incontro ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle Pro Loco di Scoglitti, Scicli, Monterosso Almo, Chiaramonte Gulfi, Spaccaforno, Mazzarelli, Modica, Comiso, Pozzallo, Vittoria e Ragusa. Durante la riunione, è stato concordato di presentare un piano d’azione condiviso, in una logica provinciale, legato al principio di sussidiarietà.

Punti salienti dell’incontro

Collaborazione e sinergia: la necessità di una collaborazione più stretta tra le Pro Loco e il Libero Consorzio Comunale per massimizzare l’efficacia delle iniziative promozionali e turistiche.

Valorizzazione territoriale: sviluppare strategie comuni per promuovere il patrimonio culturale, storico e naturale della provincia di Ragusa, valorizzando le peculiarità di ogni Comune.

Piano di azione condiviso: La creazione di un piano d’azione che includa eventi, attività e progetti in grado di attrarre turisti durante tutto l’anno, con un focus particolare sulla destagionalizzazione del turismo.

Principio di sussidiarietà: promuovere un approccio che coinvolga tutte le Pro Loco in una logica di sussidiarietà, dove le attività locali sono supportate e amplificate a livello provinciale.

Promozione coordinata: sviluppare campagne di promozione coordinate per migliorare la visibilità della provincia di Ragusa a livello nazionale e internazionale.

