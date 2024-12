La portaerei (di nuvole) al tramonto di Marina di Ragusa: un messaggio di pace dall’orizzonte

Dal lungomare di Marina di Ragusa, un tramonto di fine dicembre ha regalato uno spettacolo unico: una formazione di nuvole sull’orizzonte, simile nella forma a una portaerei che solca il mare. La foto, scattata oggi dal giornalista Pino Blundo mentre pedalava sulla pista ciclabile e che vi proponiamo in questo articolo, cattura un istante di rara suggestione, dove la natura sembra volerci parlare attraverso le sue meraviglie.

Le sfumature arancioni del cielo, unite al blu profondo del mare, rendono questa immagine un dipinto naturale. Ma ciò che più colpisce è quella strana nube piatta e allungata, che si staglia come una sagoma misteriosa, quasi fosse una “portaerei di nuvole”. L’orizzonte marino, calmo e infinito, si fonde con questa figura celeste, trasmettendo un senso di quiete e riflessione.

Un simbolo di speranza in un mondo ideale

Osservando questa “portaerei” immateriale, non si può non sperare in un futuro in cui le uniche portaerei che navigano nei nostri cieli e mari siano fatte di nuvole. In un mondo spesso segnato dai conflitti, quest’immagine naturale sembra voler suggerire una realtà alternativa, un mondo dove non ci siano più guerre né strumenti di distruzione.

La nuvola, così leggera e innocua, diventa allora un simbolo: una portaerei che non porta guerra, ma pace. Una visione di ciò che potremmo essere, se scegliessimo di abbandonare la violenza per abbracciare la bellezza della natura e la serenità che essa ci offre.

La bellezza del tramonto e il valore della pace

Il tramonto, con i suoi colori caldi e avvolgenti, è da sempre un momento che invita alla contemplazione e alla speranza. Marina di Ragusa, con la sua vista aperta sul mare, si conferma un luogo ideale per vivere appieno questa esperienza, dove il cielo e l’acqua si incontrano per creare immagini che parlano al cuore.

© Riproduzione riservata