“La Notte dell’antimafia”: Lucio Luca ed Enrico Bellavia a Sampieri

L’evento “Autori & Libri, conversando a Sampieri” offrirà un appuntamento imperdibile con la cronaca e la letteratura d’inchiesta, il prossimo sabato 10 agosto al Pata Pata, alle 19:30. Due celebri giornalisti e scrittori esperti in questioni di mafia saranno presenti: Lucio Luca e Enrico Bellavia.

Lucio Luca presenterà il suo libro “La Notte dell’Antimafia”, pubblicato da Compagnia Editoriale Aliberti, in una conversazione con Enrico Bellavia, ex direttore del settimanale “L’Espresso” e autore della prefazione del libro. Questo lavoro, definito da Attilio Bolzoni come un “romanzo non romanzo”, racconta una storia incredibile ma vera, che riguarda la corruzione all’interno del sistema antimafia siciliano.

Il libro esplora le vicende della “zarina” di Palermo, presidente della sezione Misure di prevenzione del tribunale, che, nonostante il suo passato come icona dell’Antimafia, è riuscita a creare una rete di avvocati, commercialisti e contabili con lo scopo di distruggere aziende sequestrate alla criminalità, portandole al fallimento per incassare enormi stipendi. La narrazione include anche la drammatica storia del figlio di un imprenditore vinicolo accusato ingiustamente di connivenza con alcuni dei più noti boss mafiosi, come Bernardo Provenzano e i Madonia.

Questo libro rivela un inquietante scandalo all’interno dell’Antimafia siciliana, messo in luce grazie all’indagine coraggiosa di giornalisti determinati. Tuttavia, come suggerisce il finale sconcertante del libro, la battaglia per la giustizia è ancora lontana dall’essere vinta. Un incontro che promette di offrire spunti di riflessione profondi su temi di grande attualità e rilevanza.

