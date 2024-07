La morte di Nino Agosta a Scoglitti. Si era recato in spiaggia per pescare

Cordoglio a Vittoria per la morte di Nino Agosta, ex addetto alla portineria del teatro comunale di Vittoria. L’uomo, ormai in pensione da parecchi anni, ieri sera si trovava nella zona di Cammarana. Si era recato in spiaggia per pescare, come aveva fatto tante volte, nella frazione di Scoglitti dove, come molti vittoriesi, trascorreva le ferie estive.

Da quando aveva lasciato il lavoro utilizzava ancor di più il suo tempo libero in riva al mare. E lo aveva fatto anche ieri, quando un malore improvviso se l’è portato via, sotto lo sguardo impietrito di tanti bagnanti che – anche nelle ore serali – continuano a rimanere nella piaggia.

Immediati i soccorsi

I soccorsi sono stati immediati, ma per l’uomo non c’era nulla da fare. Il personale medico, subito intervenuto, non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Unanime il cordoglio a Scoglitti, dove Nino Agosta era molto conosciuto e a Vittoria, città dove viveva. Il suo lavoro gli aveva permesso di conoscere tanti, soprattutto coloro che, per vari motivi, si recavano al Teatro comunale. Il vicesindaco Peppe Fiorellini ha scritto sui social un suo ricordo personale. “L’avevo incontrato qualche giorno fa, dopo anni mi appariva sempre uguale, solare. La notizia mi disorienta e rattrista. Ciao Nino”.

