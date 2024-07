La Meerkat basket Scicli conferma Lorenzo Lonatica per la stagione 2024/2025

La società siclitana viaggia spedita verso il completamento della nuova squadra per la stagione 2024-2025 nel campionato regionale D1 di basket. Nonostante alla società siano arrivate diverse richieste di ingaggio da parte di squadre di Serie C, Lorenzo Lonatica, promessa del basket locale, ha deciso di continuare il suo percorso nella squadra sciclitana che lo scorso anno, al suo esordio, ha ottenuto risultati eccellenti.

Lorenzo Lonatica appartiene ad una dinastia di cestisti, tutta locale.

Cestista il nonno Pino Lonatica, lo stesso il padre Fabrizio e lo zio Lucio. Una famiglia dove tutti sono cresciuti a pane e basket: con amore, con passione, con prestazioni di grande pregio. Per Lorenzo Lonatica la pallacanestro è stato lo sport sul quale si è cimentato fin da ragazzo. Classe 2006, con i suoi 199 cm, Lorenzo è una guardia-ala dalle grandi potenzialità e con ancora ampi margini di miglioramento. Le sue qualità tecniche e fisiche lo rendono un giocatore versatile, a doppia dimensione, in grado di essere pericoloso fuori sia dall’arco dei 3 punti che dentro l’area. “Siamo certi che il suo talento e la sua dedizione saranno importanti per l’andamento della squadra nella prossima stagione” – commenta la società Meerkat Scicli il cui trio gestionale è composto da Fabrizio Lonatica, Paolo Ficili ed Alfonso Cannata. Dopo l’ingaggio di Ninni Gebbia chiamato a svolgere il ruolo di allenatore e dopo la decisione di riprendere le scarpe di Davide Dipasquale si comincia a delineare la struttura di una squadra che darà filo a torcere in campionato.

