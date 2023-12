La Giusta Distanza. Mostra fotografica a Modica di Giuseppe Pitino

“La Giusta Distanza” è il titolo della mostra fotografica del fotografo Giuseppe Pitino, che aprirà il 7 dicembre alle 16:00 presso Palazzo dei Mercenari a Modica e sarà visitabile fino al 7 gennaio 2024. Si tratta di una selezione di quaranta fotografie provenienti da un ampio reportage realizzato durante un viaggio per le strade della Cambogia.

Giuseppe Pitino, nato a Modica nel 1959, sfrutta la sua esperienza di fotoreporter per mostrare la sua passione per la street photography, trovando il suo habitat naturale nella fotografia di strada in qualsiasi parte del mondo.

La strada diventa quindi il palcoscenico ideale per queste fotografie, che catturano interni domestici visitati con discrezione per raccogliere ritratti ambientati, officine, templi e altri luoghi che diventano set fotografici improvvisati. L’elemento comune di queste immagini è la ricerca della luce ideale che valorizzi il soggetto e renda indimenticabile l’immagine.

Il titolo della mostra, “La Giusta Distanza”, viene spiegato dallo stesso Pitino come la partecipazione emotiva e il rispetto nei confronti del contesto che sta fotografando, nonché la gratitudine verso coloro che si trovano di fronte alla sua macchina fotografica. Come afferma Giuseppe Cicozzetti nella prefazione del catalogo che accompagna la mostra: “Giuseppe Pitino, attraverso ‘La Giusta Distanza’, compie un viaggio nei profondi sguardi. […] Alla fine di questo viaggio interiore, avremo la consapevolezza di non essere più gli stessi di quando siamo partiti, poiché la conoscenza si trasforma in consapevolezza”.