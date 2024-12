La “F. Ciavorella” basket maschile inizia con il piede giusto il campionato unico di DR3 Sicilia. Vince in casa con l’ Ideal Gela

Per la “F. Ciavorella” è l’anno del nuovo che si rifa al passato. Dopo la squadra femminile che partecipa al campionato di serie C ora arriva anche la discesa in campo con la squadra maschile chiamata a partecipato al campionato regionale DR3 di basket. La gara di esordio ha visto sul parquet del PalaJungi di Scicli i ragazzi di Alberto e Santa Carestia incontrare la squadra Ideal Gela. Una gara dominata dagli sciclitani ritornati all’attività agonistica con lo stesso entusiasmo che manifestava già nel passato. Il risultato finale dell’incontro con i gelesi è stato di 77-48 dopo una gara che ha visto dominare i locali per l’intera partita. Un esordio di campionato positivo che fa ben sperare in un ble campioanto.

Sono sei le squadre partecipanti al girone unico di Divisione Regionale 3: la Fernando Ciavorella Scicli, il Cusn Caltanissetta, i Sicani Vipers Motel San Pietro Cammarata, il Nuovo Basket Canicattì, l’Ideal Gela e la Polisportiva Consolini Enna. La Divisione Regionale 3 rappresenta l’8º livello cestistico nazionale nato a seguito della riforma dei campionati di pallacanestro del 2023 assumendo dal 15 luglio 2023 l’attuale denominazione e sostituendo la Prima Divisione. La competizione viene organizzata da 9 dei 19 comitati regionali FIP, le squadre promosse vengono ammesse in Divisione Regionale 2, quelle retrocesse in Divisione Regionale 4.

