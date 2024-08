La carica delle…101 tartarughe caretta-caretta nate sul litorale ispicese

Sono nate nella dorata spiaggia di “Santa Maria del Focallo – Marina Marza” dopo una lunga attesa legata alla incubazione delle uova che mamma tartaruga aveva deposto seguendo la classica abitudine di tornare nel luogo dove sono nate e dove hanno già deposto altre uova. Festa grande per il Comitato Santa Maria del Focallo Marina di Marza che da anni è impegnata nella cura e nella salvaguardia di questa parte del litorale ispicese fra il più suggestivo dell’intera area sud orientale dell’isola per la caratteristica spiaggia sabbiosa.

Il nido ispicese, uno dei due che si trovano sul litorale, è stato prolifero.

“Un bilancio più che positivo, emerso dall’ispezione della dottoressa Oleana, biologa del WWF, in uno dei nidi di tartaruga caretta-caretta presente all’altezza di viale Paradiso – spiega la presidente Tiziana Scuto – su 121 uova trovate, 101 sono state le tartarughe che hanno raggiunto il mare, 2 non ce l’hanno fatta, mentre le restanti 19 uova sono risultate non fecondate”. L’attività di ispezione è stata fatta alla presenza dei volontari che da quasi due mesi vigilano sui nidi, di tanti bagnanti e turisti e soprattutto da una cornice fatta da bambini che, curiosi, hanno assistito alla conta delle uova schiuse che sono state depositate sulla sabbia. Sabbia pulita, mare pulito, ritorno sullo stesso luogo dove sono nate e dove hanno già deposto altri anni: queste le caratteristiche che portano alla riproposizione del fenomeno della ovodeposizione nel litorale ispicese e negli altri dove si sono contati i nidi.

© Riproduzione riservata