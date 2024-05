Insegue una donna per le vie di Comiso per violentarla: fermato un minorenne tunisino accusato di violenza sessuale

Avrebbe inseguito una donna di 33 anni per le vie di Comiso per cercare di violentarla. Un giovanissimo tunisino di 16 anni è accusato del reato di violenza sessuale. L’episodio si sarebbe verificato giovedì scorso a Comiso. Il ragazzo, dopo aver notato una donna alla villa Comunale ha iniziato a fare delle avances sessuali. La donna ha tentato di allontanarsi fino a mettersi a correre per le vie di Comiso, ma il giovane ha cominciato a inseguirla.

Il ragazzo ha bloccato la donna e l’ha baciata e toccata

Il minorenne, nonostante i rifiuti e le richieste d’aiuto ha bloccato la donna e l’ha costretta a subire atti sessuali: l’ha baciata in bocca, le ha palpeggiato i seni e le ha alzato la gonna. Le urla disperate della donna hanno attirato l’attenzione di un passante che ha scacciato il giovane tunisino.

La donna ha sporto denuncia e in seguito alle indagini della polizia e alle dichiarazioni rese dai passanti, il giovane è stato rintracciato e si era nel frattempo cambiato anche i vestiti per evitare di essere riconosciuto. La polizia lo ha accusato del reato di violenza sessuale ed è stato condotto presso il Cpa di Catania su disposizione dell’autorità giudiziaria.

