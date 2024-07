Iniziano i saldi, ma quest’anno non saranno per tutti. E nemmeno le vacanze

Iniziano i saldi in Sicilia ma purtroppo, quest’anno, neanche i prezzi scontati saranno alla portata di tutti. Così come non lo saranno le vacanze estive. E’ quanto rilevato da Federconsumatori Sicilia notando che, come negli anni precedenti, molti cittadini non potranno approfittare appieno di queste offerte a causa delle difficoltà economiche persistenti. L’organizzazione sottolinea che, in un contesto di rincari generalizzati e con i costi dei trasporti e dei servizi alle stelle, le famiglie adotteranno un comportamento prudente e ridurranno gli acquisti non essenziali.

Le stime

Secondo le prime stime dell’osservatorio nazionale di Federconsumatori, basate su un’indagine sull’andamento degli acquisti a saldo, il 38% delle famiglie è propenso ad acquistare durante i saldi, un calo dell’1% rispetto allo scorso anno. La spesa media per famiglia prevista è di 142 euro, in diminuzione del 5% rispetto al 2023. Gli acquisti saranno effettuati con maggiore prudenza e oculatezza.

Un altro fattore che contribuisce al contenimento delle vendite è la diminuzione dell’attesa per i saldi tradizionali. Le promozioni sono diventate sempre più frequenti e distribuite durante tutto l’anno, sia online che nei negozi fisici. Molti negozi hanno già avviato i cosiddetti pre-saldi o vendite private, offrendo sconti in anteprima ai clienti più fedeli. Questa tendenza suggerisce la necessità di ripensare il metodo di vendita a saldo o in promozione, forse liberalizzando il periodo interessato dalle promozioni per renderlo più flessibile e adattato alle esigenze attuali del mercato.

