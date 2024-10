Ingressi con auto al Cimitero di Modica. Sotto accusa il costo del badge ai disabili per accedere

A sollevare il problema è Nele Vernuccio che questa volta và oltre ed invita alla protesta silenziosa di lasciare le auto fuori dall’area cimiteriale, l’ala realizzata dal privato dove insistono ampi spazi per muoversi anche con le autovetture. “La telenovela continua – afferma Nele vernuccio – da oggi per accedere con l’auto all’interno del cimitero comunale di Modica bisogna pagare 25 euro. Preciso che tutto ciò insiste anche per le persone con disabilità, persone che, invece, hanno di diritto il tesserino europeo per accedere gratuitamente in tutti i luoghi pubblici europei. Non solo dobbiamo sobbarcarci la privatizzazione cimiteriale, risalente ai tempi dell’ex Amministrazione Buscema, ma anche l’assurdità che le persone che hanno diritto in tutta Europa, debbano pagare per aver accesso in luogo pubblico. Invito tutti a lasciare le auto fuori, ma non far arricchire ulteriormente un privato”.

Modalità di accesso al nuovo Cimitero di Modica, a spiegarle l’assessore al ramo, Saro Viola.

“I portatori di handicap non pagano l’accesso, così come accade in tutta Europa – spiega l’amministratore della giunta Monisteri – nel caso in cui vogliono la comodità di accedere senza attendere che l’operatore della SCM alzi la sbarra automatizzata possono munirsi di un tesserino. Può accadere, infatti, che l’operatore in quel momento è impegnato in altro servizio e, quindi, c’è da attendere. La dotazione del badge serve per superare un’eventuale assenza temporanea ed accedere senza aspettare. L’accesso con tesserino è stato disposto nel gennaio del 2023 dall’allora commissario Ficano che dapprima ha regolato le modalità solamente per i disabili. Successivamente, e siamo nel novembre del 2023, la giunta Monisteri ha deciso, anche su sollecitazione della società civile, di allargare questa modalità di ingresso con badge anche agli anziani di età superiore agli 80 anni. E’ doveroso precisare che il badge, con il costo di 25 euro, si paga solo una volta e si richiede alla SCM. Nel caso in cui si smagnetizza la società lo rifà e lo riconsegna al richiedente. Per i portatori di disabilità l’ingresso è gratuito, la dotazione del badge di ingresso serve solamente ad evitare eventuali tempi di attesa per l’innalzamento della sbarra di accesso al nuovo cimitero”.

