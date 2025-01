Incremento idrico del 14 per cento nell’isola. Dato che arriva dal report del Dipartimento regionale dell’Autorità di Bacino

Le piogge stanno dando respiro ma al momento non stanno risolvendo il problema legato alla siccità ed alle carenze idriche delle trenta dighe sparse nell’isola. Dai dati che arrivano dal Dipartimento dell’Autorità di bacino le criticità rimangono seppure ci sono zone in cui il deficit comincia a ridursi. Negli invasi artificiali, alla fine del 2024, sono stati rilevati 195 milioni di metri cubi a fronte dei 171 del mese precedente. Ragusa, al momento, non è messa bene. Lo dice lo stesso report regionale: la diga di Santa Rosalia a fronte della capacità totale dell’invaso di 20 Mmc a dicembre 2024 contava un volume di 7,67 Mmc a fronte del 14,36 del mese di dicembre del 2023.

Dall’Autorità di Bacino i motivi della carenza idrica nell’isola.

Piogge rare, temperature alte e siccità sono le cause di questo disagio ambientale che ha messo in ginocchio l’economia agricola e che mantiene questo andamento tutt’ora. Se nelle zone del Palermitano e dell’Ennese si comincia a registrare un pur minimo miglioramento, nelle zone di Caltanissetta e di Ragusa la situazione è meno tranquilla con dati che vengono monitorati quotidianamente nella speranza di una ripresa che possa dare ossigeno necessario per l’economia e la quotidianità nei territori.

