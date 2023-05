Incendio in un’azienda di lavorazione e conservazione alimenti a Chiaramonte. VIDEO

Incendio in un’azienda di lavorazione e conservazione di alimenti a Piano Dell’Acqua, a Chiaramonte Gulfi. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 23.00 del 25 maggio in seguito ad una segnalazione. L’incendio è stato spento e circoscritto ma una parte della struttura è andata bruciata.

A FUOCO I BAGNI E LO SPOGLIATOIO

In particolare, l’incendio ha interessato la parte della struttura adiacente al magazzino e ai locali di lavorazione. A fuoco i bagni e gli spogliatoi del personale. Al momento, i locali risultano inagibili. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.