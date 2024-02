Incendio doloso in piena notte a Pozzallo. Tre le auto coinvolte

I carabinieri della Compagnia di Modica e della Stazione di Pozzallo sono al lavoro per venire a capo dell’incendio che ha distrutto totalmente due autovetture. Nel rogo, che si è verificato in via Antonio Gramsci, è stata coinvolta anche un’altra utilitaria che il proprietario è riuscito a salvare dalle fiamme. Non si conoscono le ragioni dell’incendio anche se la matrice viene confermata essere di origine dolosa. I proprietari avevano lasciato in sosta le auto nei pressi delle loro abitazioni. Uno di essi era un carabiniere da anni in pensione. Tutta gente tranquilla colpita nel cuore della notte dall’improvviso rogo che ha distrutto due auto riducendole in carcasse ed un’altra provocando solo pochi danni.

Indagini a 360 gradi per accertare cosa ci sia alla base dell’azione dolosa.

I militari dell’Arma stanno esaminando le registrazioni delle telecamere che vi sono nella zona. In accertamento anche l’esistenza di attività commerciali nella strada in cui si è verificato l’incendio. Incendio spento dai vigili del fuoco del Distaccamento di Modica che hanno operato con il supporto dei carabinieri e degli agenti della Polizia Locale della città.

Foto: repertorio

