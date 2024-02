Incanto a palazzo: volare leggeri leggendo. A Scicli un laboratorio di lettura dedicato ai ragazzi

Ancora Palazzo Spadaro, in via Francesco Mormino Penna, scelto come luogo dove riunirsi, insegnare ed apprendere. E’ la cooperativa Agire la protagonista di un nuovo momento culturale indirizzato ai ragazzi ai quali verrà insegnato come “scoprire la magia di un mondo celato tra le pagine di un libro, attraverso i propri occhi e senza il filtro di uno schermo, per poi dipingerne con la mente i luoghi dove i personaggi prendono vita e raccontano qualcosa…Il tutto sospinti solo dal fluire incantato delle parole”. Un progetto al quale la cooperativa Agire, impegnata da alcuni anni nella gestione dei siti culturali del comune di Scicli, sta lavorando con laboratori didattici finalizzati alla promozione della lettura fra i ragazzi.

Il piacere della lettura fine a sè stessa. Il laboratorio è aperto ai bambini dai 7 ai 10 anni ed ai ragazzini dai 10 ai 13 anni.



Gli incontri, di 90 minuti ciascuno, saranno incentrati sulla lettura

di alcuni passi di romanzi noti e saranno seguiti da attività di tipo

creativo e coinvolgente: ogni incontro sarà diviso in due

momenti, un primo momento di lettura animata e corale,

seguito da un secondo momento di rielaborazione personale o di

gruppo, durante il quale saranno svolte attività creative e di

drammatizzazione, riflessioni sui temi proposti, attività di caccia

al tesoro, giochi, lettura corale.

Le date dei laboratori che si terranno nella mattinata di sabato per quattro giornate: 17 febbraio, 24 febbraio, 2 marzo e 9 marzo.

