In prognosi riservata l’uomo ferito dopo schianto alle porte di Santa Croce

Un uomo si trova ricoverato in gravi condizioni, la prognosi è riservata, all’ospedale Giovanni Paolo II dove, politraumatizzato, è stato trasferito in codice rosso. C’è un altro due ferito in modo non grave, codice verde. E’il bilancio dell’incidente avvenuto alle porte di Santa Croce, a circa due chilometri dal centro abitato, lungo la strada provinciale 20 tra Santa Croce e Comiso.

L’incidente sulle cui cause indagano i carabinieri di Marina di Ragusa ha coinvolto un camion Iveco, una Renault Scenic e una Fiat Panda. Il conducente della Fiat Panda è quello ad averne subito le conseguenze maggiori. A seguito dello scontro, è rimasto incastrato nell’auto ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere. L’incidente si è verificato intorno alle 17. I feriti sono stati tutti trasferiti all’Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Sul poso anche la polizia locale di Santa Croce a dare supporto nel regolare il traffico per permettere soccorsi e rilievi

