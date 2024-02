In auto con 1 kg e mezzo di hashish: arrestato vittoriese a Gela

Un 48enne vittoriese è stato arrestato a Gela in flagranza di reato insieme ad altre due persone, un 23enne di Gela e un 22enne di Foggia. Tutti e tre sono stati colti in flagranza di reato dai carabinieri mentre viaggiavano a bordo di un’auto con 1 kg e mezzo di hashish nascosto sotto il sedile. La droga era stata suddivisa in 14 panetti.

IL TENTATIVO DI FUGA

Quando i carabinieri hanno intimato loro l’alt, i tre hanno tentato la fuga, ma sono stati prontamente bloccati e arrestati. Durante la perquisizione dell’auto, è stata trovata anche una somma di oltre tremila euro in contanti, considerata proveniente dall’attività di spaccio.

Il gip ha convalidato gli arresti e ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 48enne e il 23enne, che si trovano attualmente in cella a Gela. Il 22enne, invece, è stato posto ai domiciliari.

