Il vittoriese Giuseppe e la moglie Giannella vincono 23 mila euro ad “Affari tuoi”

Una partita al cardiopalma. Ad Affari tuoi gioca il concorrente Giuseppe, accompagnato dalla giovane moglie Giannella. Entrambi originari di Vittoria

E vincono 23.000 euro.

Al rush finale Giuseppe, con razionalità, decide di accettare l’ultima offerta.

In precedenza aveva rifiutato per due volte 39.000 euro, poi 34.000, poi ancora 13.000 de 23.000.

Nel corso della gara ha anche rifiutato il cambio del pacco.



Alla fine, con lucida freddezza, comprende che le offerte del “dottore” non può essere un caso o un inganno. E quando sono rimasti solo due pacchi da 20 euro e da 75.000 lui comprende che è il momento di fermarsi. Accetta l’offerta “perché – spiega – avevamo deciso che non potevamo tornare a Vittoria a mani vuote”

Per alcuni giorni, lui è stato un pacchista, ha assistito alla partita giocata dai suoi colleghi, con alterne fortune.

Questa sera è toccato a lui.



Giuseppe gioca con piglio e determinazione, deciso a giocarsi una partita decisiva. Lo fa mostrando grande verve, chiedendo sempre cifre altissime per fermarsi. Amadeus gli fa notare che sta chiedendo troppo, una cifra assolutamente sproporzionata rispetto alle cifre dei pacchi rimasti. “Ma noi in Sicilia i conti li facciamo a modo nostro !” esclama. Il pubblico applaude.

Giuseppe a Giannella, sposi da poco, con una vita davanti e un mutuo da affrontare intascano una sommetta che può decisamente aiutare. E non poco !

