“Il ponte sul fiume Ippari diventi pedonale”: la proposta di Fare Verde Vittoria

Il ponte sul fiume Ippari diventi pedonale per valorizzare il turismo ecosostenibile. E’ questa la proposta del gruppo Fare Verde Vittoria che ha recentemente ribadito la sua proposta di trasformare il tratto della SP 102, che va dal fiume Ippari al Museo di Camarina, in un percorso esclusivamente pedonale. Questo progetto mira a promuovere un turismo ecosostenibile e a valorizzare la riserva naturale della foce del fiume Ippari e della spiaggia di Cammarana, oltre a garantire una migliore protezione ambientale per il sito archeologico dell’antica colonia greca di Camarina.

La proposta di Fare Verde

Fare Verde Vittoria sottolinea che il paesaggio di questa area, caratterizzato da un promontorio ricco di natura, storia e cultura, merita di essere restituito alla sua dimensione umana attraverso la mobilità lenta. Questo approccio non solo permetterebbe di apprezzare e riappropriarsi delle bellezze del territorio, ma contribuirebbe anche alla tutela dell’ambiente.

L’associazione ha organizzato diverse iniziative per sostenere questa proposta, tra cui due passeggiate dimostrative aperte alla cittadinanza, il 5 giugno e il 4 agosto. Durante l’ultimo incontro, svoltosi il 5 agosto presso il Comune di Vittoria e al quale hanno partecipato il Direttore Generale del Libero Consorzio di Ragusa e altri rappresentanti istituzionali, la proposta è stata accolta positivamente.

