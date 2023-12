“Il piccolo libro del destino” di Tullio Sammito. Presentazione domani nella sede del “Vitaliano Brancati” a Scicli

L’appuntamento è per le ore 18.30 nella sede di via Aleardi. Il romanzo “Il piccolo libro del destino” di Tullio Sammito è un viaggio nel tempo e nella storia tra due estremi geografici dell’Italia. Attraverso costumi e società, vicende familiari e grandi avvenimenti, ogni fatto diviene narrazione “umanissima”, muta ma non passiva accettazione del destino, invettiva contro la violenza e i mali di ogni guerra. Tullio Sammito è nato a Scicli nel 1949, docente di lingua e letteratura francese e successivamente Dirigente Scolastico. Negli ultimi anni di carriera ha diretto l’Ufficio Scolastico dell’Ambasciata d’Italia a Tunisi e successivamente ad Atene. Collabora a varie Riviste e traduce testi dal francese. L’autore vive tra Ragusa e Milano.

Converseranno con l’autore Franco Causarano, Giuseppe Pitrolo e Giancarlo Sammito. converseranno con l’autore. La serata rientra nel programma degli Incontri di Fine Anno del “Caffè letterario Brancati” con il sostegno della Confeserfidi Scicli. Ingresso libero.