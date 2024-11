Il numero antiviolenza stampato sugli scontrini fiscali: l’iniziativa a Modica

Il Comune di Modica, guidato dal sindaco Maria Monisteri, ha lanciato un’importante iniziativa per sensibilizzare la comunità sul contrasto alla violenza contro le donne, un fenomeno purtroppo in aumento. Tra le misure adottate, si distingue il progetto “Scontrino Zero Molestie SINALP”, che mira a rendere più accessibili le informazioni e i servizi per le vittime di violenza.

Il progetto “Scontrino Zero Molestie SINALP”

L’iniziativa invita le attività commerciali di Modica a stampare sugli scontrini fiscali il numero nazionale antiviolenza 1522, accompagnato dalla dicitura in rosso: “Telefono antiviolenza 1522 progetto comune di Modica e Rete Zeromolestie SINALP”. Questo piccolo ma significativo gesto ha lo scopo di diffondere il numero antiviolenza in maniera capillare e discreta, rendere facilmente accessibile un punto di riferimento per chi è in difficoltà, sensibilizzare i commercianti e la cittadinanza sull’urgenza del tema.

Dichiarazioni

Maria Monisteri, sindaco di Modica, ha sottolineato come l’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’assessore alle Politiche sociali Chiara Facello e altre realtà istituzionali, abbia voluto abbracciare il progetto per contrastare quella che ha definito una “vera emergenza sociale”. Monisteri ha annunciato inoltre che saranno promosse ulteriori campagne per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del numero 1522 e del suo utilizzo.

Maria Cristina Minardo, presidente del Consiglio comunale di Modica, ha evidenziato il valore di iniziative come questa, che mirano non solo a fornire strumenti concreti per affrontare la violenza, ma anche a promuovere una cultura del rispetto e dell’inclusività. Ha ricordato l’importanza della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne come occasione per riflettere e agire in modo più incisivo contro un fenomeno sempre più drammatico.

Prossimi passi

L’Amministrazione ha espresso l’intenzione di promuovere ulteriori iniziative che aiutino a far conoscere il numero 1522, con campagne mirate e strategie di sensibilizzazione in collaborazione con associazioni e istituzioni locali.

