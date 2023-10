Il maestro Iginio Massari a Modica per un evento al Teatro Garibaldi

MODICA – Tutto pronto per il prossimo grande meeting sulla pasticceria con il maestro Iginio Massari promosso ed organizzato da Cieffe Academy. Lunedì 6 novembre prossimo, a partire dalle ore 16.30 presso il Teatro Garibaldi di Modica, sarà possibile immergersi nel mondo dell’alta pasticceria grazie ad uno dei più illustri personaggi dell’arte dolciaria, il maestro Iginio Massari a cui si deve il merito di aver elevato la cultura della pasticcera italiana alla sua massima espressione.

Sarà una grande occasione per approfondire diversi aspetti della gestione manageriale di una pasticceria, fondamentale al pari della qualità dei prodotti proposti alla clientela per il successo di un locale. Si parlerà pertanto della selezione delle materie prime, dell’ottimizzazione dei costi, dell’organizzazione dell’offerta, della gestione del personale e di strategie di marketing. I presenti potranno interagire con il maestro Iginio Massari, porre delle domande ed accrescere le proprie conoscenze e competenze in pasticceria. Infine, non mancheranno le degustazioni. I partecipanti potranno gustare alcune creazioni dolciarie di punta firmate da Massari.

«Sono molto contento di ritornare in Sicilia – dichiara Iginio Massari – e in modo particolare di incontrare tanti bravi professionisti nella città di Modica. Sarà un piacere poter trasmettere loro quanto appreso nella mia lunga esperienza nel settore. Oggi non basta solo produrre qualcosa di buono e di alta qualità, occorre conoscere le regole che stanno alla base per una pasticceria che sappia guardare al futuro facendo tesoro della tradizione e bisogna sapere come fare a creare un laboratorio di pasticceria produttivo ed etico. Di questo e di altro ancora avrò modo di parlarne di presenza grazie all’evento ideato da Cieffe Academy il prossimo 6 novembre a Modica».

Insieme al maestro Massari, sul palco del Teatro Garibaldi ci sarà anche Riccardo Bellaera, il corporate pastry and bakery chef di Costa Crociere e maestro dell’associazione APEI (Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana) che raccoglie le migliori professionalità della pasticceria. A moderare l’incontro sarà Fausto Morabito, segretario di APEI, noto blogger e fotografo nel mondo della pasticceria.

Per partecipare è possibile prenotare il proprio posto in teatro attraverso la piattaforma Ciaotickets tramite il link https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/la-pasticceria-di-iginio-massari-modica?fbclid=IwAR2O7XMIRHbsT1_Iex_Ke5NLWc-AnpMT0vh48APA7B1ANkuFNRiOwqjJJLY