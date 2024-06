Il gruppo facebook “Risan” festeggia 13 anni di vita

Il gruppo Facebook Risan (Rete Italia Sicilia All News) celebra i suoi 13 anni di vita, orgoglioso dei suoi 34.900 iscritti. Nato nel 2011 come “Ras” Ragusa All News, il gruppo è poi cresciuto fino a coprire l’intera Sicilia con “Rsan” Ragusa Sicilia All News, e infine ha raggiunto una dimensione nazionale diventando “Risan”.

Il fondatore e amministratore, Salvo Bracchitta, ha dichiarato: “Con tenacia e fatica abbiamo raggiunto questi numeri grazie ai membri iscritti che ci seguono ogni giorno con passione. Secondo i dati ufficiali forniti giornalmente dal social, da 10 anni Risan è il gruppo più cliccato.”

Bracchitta ha inoltre sottolineato che l’89% degli iscritti risiede nella provincia di Ragusa, mentre l’11% lavora fuori dalla Sicilia. Il gruppo ha una presenza significativa anche nel nord Italia, con una copertura del 36% giornaliera. La partecipazione degli iscritti è cresciuta notevolmente, con un aumento del 18% nei post scritti e del 12% nelle iscrizioni di testate giornalistiche. Inoltre, gli spazi commerciali inseriti dagli utenti hanno raggiunto anche Palermo e Trapani.

Oltre alla provincia di Ragusa, il gruppo è seguito principalmente a Palermo e Catania, ma è presente anche in altre province siciliane. La presenza nazionale comprende regioni come Lombardia, Piemonte, Calabria e Toscana.

Per settembre, Risan prevede una nuova programmazione concentrata sul Giubileo della diocesi di Ragusa e sulle celebrazioni nazionali in territorio siciliano e diocesano. Saranno inclusi anche contenuti dedicati alla Fam Ragusa e ai viaggi nel territorio nazionale.

Salvo Bracchitta ha ricordato che il gruppo è nato con “l’obiettivo di fornire un’informazione vera, eliminando le fake news, che provocano commenti inutili”. Ha infine ringraziato le testate giornalistiche che, in questi 13 anni, hanno condiviso i loro articoli, e ha invitato tutti a continuare a condividere i post del gruppo e a invitare amici ad iscriversi.

