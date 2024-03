Il giovane ragusano Emanuele Occhipinti eletto rappresentate nazionale degli operatori di Servizio Civile Universale

L’istituto della rappresentanza all’interno del servizio civile in Italia è stato istituito con la Legge 6 marzo 2001, n. 64, che ha introdotto diverse disposizioni riguardanti il servizio civile nazionale. Questa legge ha previsto la possibilità di nominare rappresentanti dei volontari all’interno degli organi istituzionali che gestiscono il servizio civile, al fine di garantire una partecipazione democratica e una voce agli stessi volontari nell’ambito delle decisioni che li riguardano.

Ogni anno, nel mese di Febbraio, durante l’assemblea nazionale dei Delegati Regionali, precedentemente votati nel mese di Dicembre dagli OV di ogni regione, vengono eletti i rappresentanti regionali e nazionali. Per la rappresentanza della regione sicilia, la scelta è ricaduta sul catanese Christian Grillo. I regionali si occuperanno di coordinare i lavori della propria Delegazione. I nazionali, invece, ai quali viene affidata una carica di durata biennale, sono quattro, vengono divisi in Macroaree di appartenenza, e coordinano a loro volta i lavori dei rappresentanti Regionali.

Occhipinti, 25 anni, laureato in Scienze Politiche Internazionali e attuale studente di Giurisprudenza è stato eletto per il Sud Italia. Rappresenterà gli OV delle regioni Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania e Sardegna; per un totale di circa 36 mila operatori.

Si tratta della prima elezione di un candidato siciliano, da quando è stato fondato l’istituto della rappresentanza del Servizio Civile, dopo una dinastia ventennale di rappresentanti campani.

