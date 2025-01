Il bimbo ustionato dal cavo elettrico: ancora grave ma stabile

Restano gravi ma stazionarie le condizioni del bimbo di due anni il 26 gennaio ha messo in bocca un cavo elettrico e ne è rimasto gravemente ustionato. Il bimbo di Rosolini, nel Siracusano, è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Modica, il più vicino, e ha rimediato ustioni al labbro e cavo orale, con edema orofaringeo.

Dopo una consulenza otorinolaringoiatrica è stato disposto il trasferimento – per il rischio di evoluzione delle ustioni – al Centro ustioni del Policlinico di Messina (con rianimatore e pediatra) dove risulta ricoverato in Rianimazione pediatrica. Le sue condizioni sono gravi ma stazionarie. Il piccolo è ancora in prognosi riservata

© Riproduzione riservata