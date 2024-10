Il 26 ottobre in piazza Libertà a Ragusa torna “La zuppa della Bontà”

Torna La Zuppa della Bontà, l’evento di piazza organizzato da Progetto Arca per sensibilizzare sull’emergenza delle persone senza dimora e raccogliere fondi per garantire pasti caldi durante l’inverno. Giunta alla sua decima edizione, la manifestazione si terrà venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 ottobre 2024, in otto città italiane: Milano, Genova, Torino, Padova, Roma, Napoli, Bari e Ragusa. A Ragusa, i volontari saranno presenti sabato 26 ottobre presso la Cattedrale di San Giovanni Battista dalle 10.30 alle 19.

L’iniziativa prevede la distribuzione di confezioni di zuppa da cucinare a casa, con tre varianti bio: zuppa della salute, zuppa della tradizione e zuppa di farro e lenticchie, realizzate in collaborazione con la cooperativa equo-solidale Chico Mendes Altromercato. Le zuppe sono disponibili con una donazione minima di 5 euro per confezione.

Alberto Sinigallia, presidente di Progetto Arca, sottolinea il valore nutrizionale e simbolico della zuppa: “Un pasto caldo e nutriente è spesso un lusso per chi vive in strada. Grazie alle Cucine mobili e all’impegno dei nostri volontari, possiamo offrire un appuntamento quotidiano con cibo sano e completo”.

A Ragusa ci saranno i volontari saranno affiancati dalla Caritas Diocesana. Sul sito https://www.progettoarca.org/la-zuppa-della-bonta-compie-10-anni-il-25-26-27-ottobre-tutti-in-piazza/ è presente l’elenco delle piazze di ogni città.

