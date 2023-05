I colori degli iblei per la pace nel mondo”. A Chiaramonte, la Prima Biennale Internazionale d’Arte

L’Associazione “La Via dell’Arte” organizza, con il patrocinio della Confederazione mondiale degli Exallievi di Don Bosco, dell’Assemblea Regionale Siciliana, l’associazione turistica Pro Loco, il comune di Chiaramonte Gulfi e l’associazione Kubbula, dal 2 al 25 giugno, la prima Biennale internazionale d’Arte denominata “I colori degli iblei per un mondo di pace” presso i locali dell’ex museo dei Cimeli Storico Militari.

L’iniziativa, voluta dal direttore artistico Roberto Guccione, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha come obiettivo quello di promuovere il territorio del centro ragusano per renderlo appetibile agli oltre 80 artisti provenienti da ogni angolo del pianeta (Ungheria, Russia, Francia, Malta, Georgia, Slovacchia, Austria, Finlandia).

“L’arte è scappare dalla normalità che ti vuole mangiare – sottolinea il Maestro Roberto Guccione – e pertanto per la festa della nostra amata Repubblica daremo l’opportunità a tanti visitatori di spaziare con la loro mente al di fuori della quotidianità che li imprigiona. Pittura, scultura, architettura, scenografia e letteratura sono un miscuglio visibile nella Collettiva ed a queste realtà faremo riferimento, con tutti gli artisti partecipanti, con rinnovata passione. Coloreremo di bellezza il territorio ibleo per lanciare un messaggio di pace a tutti gli uomini e le donne di buone volontà, un auspicio per porre fine a tutte le guerre”.

GLI OSPITI

Ecco l’elenco degli ospiti che hanno annunciato la loro presenza: on. Nello Di Pasquale, deputato Ars; Mario Tubertini, direttore generale del Montecatone Rehabilitation Institute Spa; Natalina Romania, Priore di Sicilia dei Cavalieri di Malta OSJ; Vincenzo Canzonieri, Cro Aviano ed Università di Trieste; Maria Grazia Cianciulli, presidente Fondazione Grassi; Valerio Martorana, presidenza mondiale Confederazione Exallievi Don Bosco; Concetta Puccia, ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa; Donatella Cannizzaro, imprenditrice; Gianna Licitra, Presidente provinciale Unione nazionale insigniti al Merito della Repubblica Italiana; Lucio Molè, presidente Pro Loco Chiaramonte Gulfi; Carmelo Battaglia e Carmelisa Paravizzini, presidente e componente dell’ Associazione Kubbula; Benedetto Torrisi, Università di Catania; Maria Trevisan, giornalista; Valentina Maci, giornalista; Eleonora Sacco, giornalista; Angelica Ausilia Giadone, fotoreporter; Alessandro Cassibba, tenore; Alessandro Previti, trombettista e Marco Guccione, musicista.

La Biennale sarà inaugurata venerdì 2 giugno alle ore 17.30; la mostra rimarrà aperta sino al 25 giugno, ogni giorno, dalle ore 17 alle ore 20. La manifestazione sarà presentata da Valerio Martorana e da Maria Grazia Cianciulli.

Di seguito l’elenco degli artisti che esporranno le loro opere:

Donatella Martigliano, Cristina Bujoiu, Maria Antonietta Casi’, Giorgio Scivoletto,Oleg Smotrov, Nadia Gaggioli, Paola Grillo, Mario Perrotta , Tatjana Koskinen, Maria Stracquadanio,Nelly Fonte, Patrizia Piazza, Carmela Garaffa, Pina Cannarella, Salvatore Pani, Gino Amato, Mario Vittoria, Dobus Gyorgy, Adriana Iacono, Andrea Calabrò, Irina Caby, Verena Papin, Lucia Garetto, Mariagrazia Gatto, Anna Concetto Porcino, Stefano Caramma, Michelangelo Casi’, Marilena Memmi, Dobus Dorka, Carmelisa Paravizzini, Eden DSG, Lucilla Luciani, Rosanna Reatgui, Andrea Harangi, Erica Pecar, Natalia Dupont Duttily, Sandra Distabile, Rosetta Giombarresi, Angelo Criscione, Tiziana Ferma, Luisa Barrano, Carmelo Battaglia, Sergio D’ Amore, Maria Lopes, Claudia Sudano, Carmelita Caruso, Gisella Di Gabriele, Giuseppe La Rosa, Beatrice Nicosia, Alessandra Calafiore, Marcello Migliorisi, Pina Re, Alberto Girani, Davide Dimartino, Rosanna Malandrino, Irene Giudice, Giovanna Giacquinta, Vincenzo Mezzasalma, Tina Pistone, Maria Gogidze Khatiashvili, Loredana Aimi, Giuseppe Caramma, Giovanna Cusumano, Raffaele Petralia, Valeria Terranova, Rosanna Reatgui, Vladislava Yakovenko, Federica Buffone, Katalin N.Sebestyèn, Anna Maria Lopes, Luciano Piccitto, Florinda Giannone, Carmèline Cannella, Giuseppe Spadola, Titti Rapisarda, Elena Uskakova, Pino Noto, Pina Modica, Nina Darchia, Giovanni Raffo, Giovanna Lauria, Sebastiano Ballato, Antonietta Sole.