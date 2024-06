Guidavano a fari spenti: nell’auto ritrovato dell’hashish. Denunciati due uomini a Vittoria

Viaggiavano con l’auto a fari spenti e a un controllo dei carabinieri, all’interno del mezzo, è stato ritrovato dell’hashish. E’ successo a Vittoria dove i militari hanno notato un’auto che percorreva a fari spenti una strada sterrata a modica velocità. Ai controlli, i militari hanno notato che il conducente cercava di disfarsi di un involucro d’alluminio, gettondolo a terra.

La perquisizione

All’interno dell’involucro, i carabinieri hanno trovato hashish suddiviso in stecchette. A seguito di ulteriori perquisizioni personali, hanno rinvenuto altra sostanza stupefacente dello stesso tipo. Complessivamente, sono state sequestrate 13 stecchette di hashish, già suddivise in dosi e pronte per la cessione a terzi, per un peso totale di circa 17 grammi.

La droga è stata sequestrata e i due uomini, C.A., tunisino classe 1977, e C.B., algerino classe 1996, sono stati accompagnati presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Vittoria. I due sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di illecita detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

