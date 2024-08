Guida in stato d’ebbrezza, mancato uso del casco, uso del cellulare: controlli dei carabinieri di Modica

Uso del cellulare alla guida, mancato uso del casco, guida in stato d’ebbrezza. I carabinieri di Modica hanno effettuato una serie di controlli lungo le strade del centro cittadino e della fascia costiera.

I controlli

Durante i controlli, sono state elevate contravvenzioni per diverse infrazioni al Codice della Strada, tra cui l’uso del telefono cellulare alla guida, il mancato uso del casco protettivo (che ha portato al fermo amministrativo di un ciclomotore), e la guida in stato di ebbrezza, che ha comportato la sospensione della patente di guida per tre mesi. Complessivamente, sono stati controllati circa 70 veicoli e più di 120 persone.

