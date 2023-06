Grande successo per “A Cresta Alta Festival”. Raccolta fondi e concerto Meganoidi. VIDEO

Ieri sera si è svolta con grande successo e partecipazione la seconda edizione di A Cresta Alta festival presso il Parco Giovanni Paolo II di Ragusa. Il festival, nato per contribuire alla ricerca delle cure per le malattie rare e per onorare la memoria di Antonio “Jacko” Giacchino, ha quest’anno sostenuto l’associazione “Le Ali di Giorgia”, dedicata alla memoria di una bambina venuta a mancare a causa di una rara malattia.

L’evento, che ha avuto inizio alle 10,30 con una presentazione della complessa condizione fisica di Giorgia e di Antonio da parte dei loro medici e dei loro familiari, è proseguito nel pomeriggio con la partecipazione di numerose band e di diverse associazioni e sponsor.

Tra gli artisti che si sono esibiti sul palco, spicca l’importante band Megaonoidi, che ha fatto ballare e cantare il pubblico presente con i loro successi. Ma non solo, anche altre band come Onorata Società, Paracity, Plastic Farm Animals e Telephant hanno contribuito a creare un’atmosfera di grande energia e partecipazione.

L’evento è stato organizzato da Lebowski Music Network e Maniacreativa insieme a Fit C-Lab, con la collaborazione del Bam, Overdrive, Yblon, Ciak si pizza, Giulio Bellomia e Promoexpo. La presenza di diverse associazioni e sponsor ha reso possibile la realizzazione del festival e la donazione di parte dei proventi alla ricerca sulle malattie rare.

La seconda edizione di A Cresta Alta festival è stata un successo sotto diversi punti di vista: ha permesso di sensibilizzare il pubblico sull’importanza della ricerca sulle malattie rare, ha onorato la memoria di Antonio “Jacko” Giacchino e di Giorgia e ha offerto un’esperienza musicale unica e coinvolgente grazie alla presenza di importanti band, come i Megaonoidi. Un evento che ha dimostrato come la musica possa essere un mezzo per diffondere messaggi importanti e per sostenere cause benefiche.