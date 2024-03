Gli auguri del Vescovo di Ragusa: “La Pasqua possa far rinascere in noi la speranza”

Il Vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa, ha inviato un messaggio di auguri in occasione delle festività pasquali. Il Vescovo, nel suo video messaggio, ha dichiarato: “Lasciatevi raggiungere dal mio augurio. Il Signore risorge nella nostra vita e nelle situazioni in cui possiamo trovarci. Cristo è morto per noi. La Pasqua possa far rinascere in noi la speranza”.

Poi, il Vescovo conclude: “ll Signore vi dia pace, gioia e serenità”.

