Giuseppe Drago è il nuovo manager dell’Asp Ragusa. L’ha deciso il Governo regionale

Il Governo Regionale ha annunciato il nome che guiderà l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Ragusa, Il nuovo manager è il dott Giuseppe Drago che di Asp Ragusa nel 2022 ne è stato anche temporaneo commissario. Questa decisione, arrivata dopo intense discussioni e pressioni politiche che sono servite a delineare le nomine Asp in tutta la Regione, rappresenta un passo importante che mette fine ai 13 mesi di commissariamento guidato da Fabrizio Russo.

La scelta di Giuseppe Drago, un esperto dirigente di 64 anni con una solida esperienza in programmazione sanitaria, potrebbe dunque rappresentare una positiva svolta pur se sono tante le criticità della sanità iblea, soprattutto per quanto riguarda i pronto soccorso.

Chi è Giuseppe Drago?

Giuseppe Drago è noto per la sua lunga carriera nel campo della sanità. Ha maturato esperienza significativa nel ruolo di Direttore sanitario aziendale durante la gestione di Maurizio Aricò. La sua conoscenza approfondita del sistema sanitario e la sua competenza in programmazione sanitaria potrebbero rappresentare un asset fondamentale per affrontare le sfide attuali e future dell’ASP di Ragusa.

La sua nomina, dopo un periodo di incertezza e di tensioni politiche, segna una nuova fase per l’Azienda Sanitaria Provinciale, che ha l’importante compito di garantire cure di qualità ai cittadini della provincia di Ragusa.

Aspetto Politico: Il Risiko delle Nomine Direttive

La scelta di Giuseppe Drago come nuovo manager dell’ASP sembra segnare una vittoria per i meloniani Giorgio Assenza e Salvo Sallemi, i quali hanno fatto prevalere la logica dei numeri nel risiko delle nomine dei direttori generali. Questo processo decisionale, guidato dal Presidente Schifani, è stato caratterizzato da tensioni e tiri e molla negli ultimi giorni visto che c’erano anche gli appetiti della Dc in campo.

Resta ancora da definire il quadro completo del management dell’ASP, con le nomine del direttore amministrativo e del direttore sanitario aziendale.

