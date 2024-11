Giubileo per i 75 anni della Diocesi di Ragusa. S’inaugura la mostra “La Chiesa ragusana e i suoi Vescovi”

In occasione del Giubileo per i 75 anni della Diocesi di Ragusa, il Museo della Cattedrale ospita la mostra “La Chiesa ragusana e i suoi Vescovi”, un viaggio storico e spirituale che ripercorre la vita della Diocesi attraverso le figure dei suoi pastori. L’esposizione sarà inaugurata giovedì 28 novembre alle ore 20 e rimarrà aperta fino al 31 gennaio 2025, nei locali del Museo della Cattedrale, in Corso Italia 87.

Contenuto della mostra

La mostra presenta una ricca collezione di:

Documenti storici, volumi e oggetti di arte sacra provenienti dall’Archivio, dalla Biblioteca diocesana e dal Museo della Cattedrale.

Profili biografici e ministeriali dei Vescovi di Ragusa dal 1948 a oggi: Ettore Baranzini, Francesco Pennisi, Angelo Rizzo, Paolo Urso e Carmelo Cuttitta.

Testimonianze dei figli della Chiesa ragusana chiamati a guidare altre Diocesi, tra cui: Ascenzio Gurrieri, Ferdinando Ricca, Carmelo Canzonieri, Giovanni Jacono, Sebastiano Rosso, Carmelo Ferraro, Mario Russotto e Giambattista Diquattro.

Obiettivi dell’esposizione

L’iniziativa intende ricostruire il volto della Chiesa di Ragusa attraverso i suoi Vescovi. Evidenziare il patrimonio storico e spirituale della comunità ragusana. Offrire uno spunto di riflessione sul ministero episcopale e sull’impatto che i Vescovi hanno avuto nella guida pastorale e nella vita sociale del territorio.

Orari di visita

La mostra sarà visitabile fino al 31 gennaio 2025, con i seguenti orari:

Mattina : 10:00 – 13:00

: 10:00 – 13:00 Pomeriggio: 16:00 – 19:00

