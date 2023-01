Giovanni Iudice, l’artista sociale, a Modica in una mostra sempre più apprezzata

La mostra “Iudice 1992-2022” continua ad registrare grande partecipazione e interesse di pubblico. Ospitata all’ex convento del Carmine di Modica, la mostra offre un’occasione unica per ammirare oltre 60 lavori dell’artista Giovanni Iudice, che raccontano trent’anni di carriera artistica, di storia e di Sicilia. I visitatori sono stati affascinati dalle diverse aree dello spazio espositivo e dalle emozioni e riflessioni che le opere hanno suscitato, in particolare durante le visite guidate condotte dall’artista Iudice stesso. La prossima visita guidata, che vedrà la presenza dell’artista e del critico Paolo Nifosì, è prevista per sabato 21 gennaio alle ore 19.00. La mostra “Iudice 1992-2022” è una narrazione unica della Sicilia e della società, con opere che mettono in risalto realtà e situazioni, tra cui momenti di vita quotidiana, di mare e sole, di turisti e svago, ma anche di dolore e speranza, di naufraghi e migranti, di salvezza e abbandono. Le opere, provenienti da prestigiose collezioni, rappresentano un preciso periodo storico e sono una lucida testimonianza e denuncia di una realtà che è stata osservata dall’artista. Giovanni Iudice, soprannominato l’artista sociale, è attratto dal dramma umano e osserva il mondo con impegno civile, diventando un cronista attraverso la sua arte.

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it