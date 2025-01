Giardino di pietra, la mostra sensoriale visitabile a Scicli fino al 6 gennaio

La mostra è la fase conclusiva di un progetto durato un anno al quale hanno lavorato, con capofila la cooperativa MediCare e partner il Comune di Scicli, la cooperativa sociale “Agire” nata in città nel 2012, l’azienda agricola Mangrovia, l’azienda florovivaistica Bellina di Marina di Ragusa e Terramatta fra Marina di Ragusa e Comiso. E’ visitabile al primo piano del palazzo Spadaro, in via Francesco Mormina Penna, fino al prossimo 6 gennaio. Grande successo dal giorno dell’inaugurazione, risalente allo scorso 2 dicembre, con i ragazzi e gli operatori che hanno lavorato con entusiasmo attorno al progetto. Cosa vuole trasmettere il progetto “Giardino di pietra”? Con esso l’agricoltura sociale è declinata a supporto e sostegno delle persone con disturbi dello spettro autistico e con disabilità: il fine del progetto è proprio questo e fa riferimento all’arte iblea di erigere i muri a secco, segno che nel corso dei tempi ha sottolineato le modificazioni del paesaggio e le tracce dell’antropizzazione, arricchendo l’ambiente naturale e aggiungendo bellezza con il muro a secco che da confine è diventato nel tempo simbolo e segno di bellezza che distingue il paesaggio degli iblei nonché arte e tradizione applicata ad un opera che caratterizza il mondo agrario.

Le attività progettuali sono state realizzate in gran parte nello Sciclitano.

La mostra presenta “un’esperienza immersiva unica che invita ad un viaggio attraverso le quattro stagioni – spiegano i promotori – un’emozione che và oltre la vista; un’immersione in un mondo di suoni, luci e profumi che tocca l’anima e stimola i sensi più profondi. Entrare nelle sale laterali di palazzo Spadaro significha intraprendere un viaggio esperienzale. Manufatti in cartapesta, scenografie artigianali, installazioni geniali. Nelle stanze del palazzo si può ammirare il susseguirsi delle stagioni con piante vere, arbusti, uccelli, pesci tutto realizzato artigianalmente”. La mostra è visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 18 e fino al prossimo 6 gennaio. Aperta alle scolaresche che potranno fare una nuova esperienza sensoriale.

