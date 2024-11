Gettò addosso ad un operaio del liquido infiammabile e innescò le fiamme. A giudizio per tentato omicidio. La drammatica sequenza ripresa dalle telecamere

Era il 26 settembre del 2024. Le immagini delle telecamere della videosorveglianza avevano ripreso quelle sequenze drammatiche. Un operaio avvolto dalle fiamme mentre cercava di fermare un uomo che aveva appena incendiato un mezzo di una azienda agricola. Quell’uomo, il 52enne di Niscemi, Concetto Cacciaguerra, ora deve rispondere di tentato omicidio, tentata estorsione e danneggiamenti, tutti aggravati dall’averli commessi mentre si trovava in regime di misura alternativa alla detenzione. La prima udienza è stata fissata per l’11 febbraio del 2025 davanti al Tribunale collegiale di Ragusa. Il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta di giudizio immediato avanzata dalla Procura.

I fatti

Cacciaguerra, lo scorso 26 settembre si è recato presso una azienda agricola del Ragusano per richiedere, secondo l’accusa, una maggiore somma per prodotti agricoli ceduti. Al rifiuto si sarebbe allontanato per poi tornare con del liquido infiammabile. Poi la sequenza ripresa dalle telecamere di videosorveglianza acquisite dalle indagini degli agenti del commissariato di Polizia di Vittoria: l’uomo, al rifiuto del titolare dell’azienda prima ha cosparso di liquido un mezzo agricolo dandolo alle fiamme e poi, quando un operaio ha tentato di bloccarlo, gli ha versato il liquido sul capo e sul corpo innescando le fiamme. L’operaio ha subìto profonde lesioni , di secondo e terzo grado; è stato trasferito al Centro grandi ustioni in codice rosso, ed è stato in prognosi riservata per parecchi giorni. Ora è stato dimesso, ma dovrà affrontare diversi interventi di chirurgia ricostruttiva. Cacciaguerra dal giorno successivo ai fatti si trova in carcere, è difeso dall’avvocato Vito Reina del Foro di Catania mentre le due parti offese, il titolare dell’azienda e l’operaio, sono rappresentate dagli avvocati Giuseppe Condorelli, Carmelo Sciara e Gaetano Piscopo del Foro di Gela. foto di repertorio

