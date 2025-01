Francesco Giurdanella premiato con il Premio America Giovani: un talento ragusano tra i migliori d’Italia

Il ragusano Francesco Giurdanella, laureato all’Università di Bologna, ha ricevuto il prestigioso Premio America Giovani per il talento universitario. Ogni anno, vengono premiati i migliori 1000 studenti d’Italia che hanno avuto un percorso universitario di eccellenza in discipline di interesse della Fondazione Italia-USA, organizzatrice del Premio, per sostenerli concretamente nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali.

‘’È un onore per me ricevere questo Premio, coronamento degli anni di studio svolti presso l’Università di Bologna. Dopo aver ottenuto una Laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, ho ricevuto questo Premio per il percorso svolto durante la mia Laurea Magistrale in Sociologia e Ricerca Sociale”, dichiara Francesco Giurdanella.

“È una soddisfazione personale ricevere questo Premio, ma sopratutto un privilegio che senza il supporto della mia famiglia non avrei mai potuto ottenere e per questo li ringrazio per avermi sempre supportato lungo il mio percorso di studi e di inizio carriera lavorativa. Voglio lanciare un messaggio a tutti i ragazzi ragusani che come me sono andati via per studiare e realizzarsi: non perdete la speranza di inseguire i vostri sogni”.

© Riproduzione riservata