Filinona: music_and performing art. Festival diffuso a Ragusa dal 19 novembre. Ecco il programma

Luogocomune anche quest’anno ripropone a Ragusa il suo Festival, che è stato oggetto di restyling (ex Echi in Grotta). Quest’anno il Festival è così articolato: 17 spettacoli, 79 artisti, 5 special guest, 4 ospiti internazionali, il battesimo dell’Orchestra Giovanile Luogocomune ideata dal maestro Gaetano Adorno e azioni volte a valorizzare 6 luoghi tra i più suggestivi di Ragusa.

Il Festival si aprirà il 19 novembre con un concerto interamente dedicato al giovane Mozart, con la partecipazione di Augusto Vismara, storico musicista del Teatro alla Scala di Milano, in una formazione neocostituita dal nome Quartetto di Catania. A seguire il 27 novembre è la volta di un concerto rinascimentale e barocco, dedicato al repertorio profano.

Giorno 1° dicembre doppio appuntamento con Sergey Girshenko, uno dei violinisti più apprezzati al mondo, che incontrerà i ragazzi della scuola Francesco Crispi di Ragusa in un concerto mattutino e la sera si esibirà in un concerto per violino solo, in un repertorio virtuosistico. Ma ancora molti ospiti si alterneranno durante lo svolgimento del Festival, da Enzo Ligresti, straordinario esecutore vivaldiano, che assieme all’ensemble di Mimeià eseguirà le Quattro stagioni, al violinista francese Francis Duroy, che sarà solista con l’orchestra nel concerto dedicato a Grieg, dal pianista Nicolò Cafaro, vincitore del premio Venezia 2022 al violinista Joaquin Palomares, che si esibirà in quartetto, dall’Orchestra Barocca Siciliana che presenterà un concerto dedicato a Scarlatti a David Apellaniz, straordinario violoncellista spagnolo. Ancora proseguono gli ospiti internazionali, come il soprano Sachiko Ito, che assieme al chitarrista Davide Sciacca ci regalerà un modo insolito di ascoltare la lirica, in un concerto dedicato alla follia. Poi sarà la volta della pianista Ketty Teriaca, che proporrà un repertorio contemporaneo. Un concerto jazz con una delle voci più intense siciliane, Simona Trentacoste fino alla chiusura del festival con un concerto a doppio pianoforte, che vedrà in scena Roberto Carnevale e Graziella Concas in un repertorio dedicato a Bach e a Rachmaninov.

Biglietti: € 5 studenti, € 8 ridotto, € 10 intero. Biglietteria online: www.associazioneluogocomune.it – tel. 3482827596 – mail info@associazioneluogocomune.it

A seguire il programma dettagliato

dal 19 novembre al 30 dicembre 2023

dom. 19 novembre 2023 | h 20:30

Sala Falcone Borsellino

QUARTETTO DI CATANIA

Viaggio in Italia col giovane Amadeo

Augusto Vismara, violino

Marcello Spina, violino

Gaetano Adorno, viola

Alessandro Longo, violoncello



Guida all’ascolto a cura di Giuseppe Montemagno

Testi di Sandro Cappelletto

musiche di Mozart

__________________________

lun. 27 novembre 2023 | h 19:15

Chiesa della Badia

CARI BACI

Per affetto e per diletto

Salvo Disca, controtenore

Salvo Fresta, tenore

Salvatore Coniglio, clavicembalo

musiche di Caccini, Monteverdi e Sanchez

__________________________

gio. 30 novembre 2023 | h 18:30

Cattedrale San Giovanni Battista

CONCERTO D’ORGANO

Promenade sonora

Elena Guglielmino e Ivan Raiti, organo

musiche di Bossi, Rheinberger e Branchina

ven. 1° dicembre 2023 | h 10:00

Sala Falcone Borsellino

BACH, EN PASSANT

Gli allievi della masterclass di Sergey Girshenko

musiche di Bach

__________________________

ven. 1° dicembre 2023 | h 20:30

Sala Falcone Borsellino

EL VIOLÍN DEL DIABLO

Virtuosismi al violino

special guest: Sergey Girshenko, violino

musiche di Bach, Paganini e Ysaÿe

__________________________

ven. 8 dicembre 2023 | h 20:30

Auditorium San Vincenzo Ferreri

BAROCCO ▶ NORD

Stili tedeschi e scandinavi

special guest: Francis Duroy, violino

Orchestra Giovanile Luogocomune

Gaetano Adorno, direttore

musiche di Bach e Grieg

__________________________

sab. 9 dicembre 2023 | h 20:30

Auditorium San Vincenzo Ferreri

ALESSANDRO SCARLATTI

Alias il Siciliano

special guest: Lia Battaglia, soprano

I Solisti dell’Orchestra Barocca Siciliana

Gioacchino Comparetto, flauto dolce e oboe

Ramashanty Cappello, violoncello

Luca Ambrosio, clavicembalo

musiche di Scarlatti

dom. 10 dicembre 2023 | h 20:30

Auditorium San Vincenzo Ferreri

BEST KAMER

Musica da camera viennese

Francis Duroy, violino

Gaetano Adorno, viola

Federico De Zan, violoncello

Maria Pia Tricoli, pianoforte

musiche di Mozart e Beethoven

__________________________

ven. 15 dicembre 2023 | h 20:30

Auditorium San Vincenzo Ferreri

TALENTI AL PIANOFORTE

Premio Venezia 2022

Nicolò Cafaro, pianoforte

musiche di Chopin e Ravel

__________________________

sab. 16 dicembre 2023 | h 20:30

Centro Commerciale Culturale

D’ITO ALL’OPERA

Pazzie operistiche

Sachika Ito, soprano

Davide Sciacca, chitarra

musiche di Rossini, Bellini e Puccini

__________________________

dom. 17 dicembre 2023 | h 20:30

Auditorium San Vincenzo Ferreri

LE QUATTRO STAGIONI

I concerti del signor A.V.

special guest: Enzo Ligresti, violino

Mimeià Ensemble

Marcello Spina, violino I

Martina Scarpuzza, violino II

Gaetano Adorno, viola

Carmelo La Manna, contrabbasso

Enrico Dibennardo, clavicembalo

musiche di Vivaldi

__________________________

mer. 20 dicembre 2023 | h 20:30

Auditorium San Vincenzo Ferreri

BAROCCO ▶ SUD

Stili italiani

special guest: David Apellaniz, violoncello

Orchestra Giovanile Luogocomune

Gaetano Adorno, direttore

musiche di Boccherini e Respighi

__________________________

gio. 21 dicembre 2023 | h 20:30

Teatro Donnafugata

DA LONTANO

Opere originali

Ketty Teriaca, pianoforte

musiche di Betta, Grisafi e Serra

__________________________

ven. 22 dicembre 2023 | h 20:30

Auditorium San Vincenzo Ferreri

SERENATE TASCABILI

Romanticismi in do minore

special guest: Joaquin Palomares, violino

Gaetano Adorno, viola

David Apellaniz, violoncello

Maria Pia Tricoli, pianoforte

musiche di Beethoven e Brahms

__________________________

mar. 26 dicembre 2023 | h 20:30

Auditorium San Vincenzo Ferreri

AL BALLO MASCHERATO

Balli in musica

Luogocomune Ensemble

Martina Scarpuzza, violino

Salvatore Bentivegna, violino

Eleonora Urzì, viola

Alfredo Anastasio, violoncello

musiche di Čajkovskij e Piazzolla

__________________________

ven. 29 dicembre 2023 | h 20:30

Auditorium San Vincenzo Ferreri

TRENTACOSTE QUARTET

Concerto Jazz

Simona Trentacoste, voce

Angelo Di Leonforte, pianoforte

Riccardo Grosso, contrabbasso

Antonio Petralia, batteria

musiche di Gershwin, David e Coleman

__________________________

sab. 30 dicembre 2023 | h 20:30

Auditorium San Vincenzo Ferreri

BUON COMPLEANNO, SERGEJ!

Per i 150 anni di Sergej Rachmaninov

Roberto Carnevale e Graziella Concas

Concerto per due pianoforti

musiche di Bach e Rachmaninov