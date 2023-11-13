Un paziente operato al Guzzardi di Vittoria per una frattura chiede il risarcimento all'Asp di Ragusa. L'Azienda si costituisce: udienza il 9 dicembre, 1.500 euro di fondo spese al legale esterno.
Filinona: music_and performing art. Festival diffuso a Ragusa dal 19 novembre. Ecco il programma
13 Nov 2023 18:25
Luogocomune anche quest’anno ripropone a Ragusa il suo Festival, che è stato oggetto di restyling (ex Echi in Grotta). Quest’anno il Festival è così articolato: 17 spettacoli, 79 artisti, 5 special guest, 4 ospiti internazionali, il battesimo dell’Orchestra Giovanile Luogocomune ideata dal maestro Gaetano Adorno e azioni volte a valorizzare 6 luoghi tra i più suggestivi di Ragusa.
Il Festival si aprirà il 19 novembre con un concerto interamente dedicato al giovane Mozart, con la partecipazione di Augusto Vismara, storico musicista del Teatro alla Scala di Milano, in una formazione neocostituita dal nome Quartetto di Catania. A seguire il 27 novembre è la volta di un concerto rinascimentale e barocco, dedicato al repertorio profano.
Giorno 1° dicembre doppio appuntamento con Sergey Girshenko, uno dei violinisti più apprezzati al mondo, che incontrerà i ragazzi della scuola Francesco Crispi di Ragusa in un concerto mattutino e la sera si esibirà in un concerto per violino solo, in un repertorio virtuosistico. Ma ancora molti ospiti si alterneranno durante lo svolgimento del Festival, da Enzo Ligresti, straordinario esecutore vivaldiano, che assieme all’ensemble di Mimeià eseguirà le Quattro stagioni, al violinista francese Francis Duroy, che sarà solista con l’orchestra nel concerto dedicato a Grieg, dal pianista Nicolò Cafaro, vincitore del premio Venezia 2022 al violinista Joaquin Palomares, che si esibirà in quartetto, dall’Orchestra Barocca Siciliana che presenterà un concerto dedicato a Scarlatti a David Apellaniz, straordinario violoncellista spagnolo. Ancora proseguono gli ospiti internazionali, come il soprano Sachiko Ito, che assieme al chitarrista Davide Sciacca ci regalerà un modo insolito di ascoltare la lirica, in un concerto dedicato alla follia. Poi sarà la volta della pianista Ketty Teriaca, che proporrà un repertorio contemporaneo. Un concerto jazz con una delle voci più intense siciliane, Simona Trentacoste fino alla chiusura del festival con un concerto a doppio pianoforte, che vedrà in scena Roberto Carnevale e Graziella Concas in un repertorio dedicato a Bach e a Rachmaninov.
Biglietti: € 5 studenti, € 8 ridotto, € 10 intero. Biglietteria online: www.associazioneluogocomune.it – tel. 3482827596 – mail info@associazioneluogocomune.it
A seguire il programma dettagliato
#luogocomune
FILINONA
music_and performing art
Festival diffuso a Ragusa
dal 19 novembre al 30 dicembre 2023
dom. 19 novembre 2023 | h 20:30
Sala Falcone Borsellino
QUARTETTO DI CATANIA
Viaggio in Italia col giovane Amadeo
Augusto Vismara, violino
Marcello Spina, violino
Gaetano Adorno, viola
Alessandro Longo, violoncello
Guida all’ascolto a cura di Giuseppe Montemagno
Testi di Sandro Cappelletto
musiche di Mozart
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lun. 27 novembre 2023 | h 19:15
Chiesa della Badia
CARI BACI
Per affetto e per diletto
Salvo Disca, controtenore
Salvo Fresta, tenore
Salvatore Coniglio, clavicembalo
musiche di Caccini, Monteverdi e Sanchez
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gio. 30 novembre 2023 | h 18:30
Cattedrale San Giovanni Battista
CONCERTO D’ORGANO
Promenade sonora
Elena Guglielmino e Ivan Raiti, organo
musiche di Bossi, Rheinberger e Branchina
ven. 1° dicembre 2023 | h 10:00
Sala Falcone Borsellino
BACH, EN PASSANT
Gli allievi della masterclass di Sergey Girshenko
musiche di Bach
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ven. 1° dicembre 2023 | h 20:30
Sala Falcone Borsellino
EL VIOLÍN DEL DIABLO
Virtuosismi al violino
special guest: Sergey Girshenko, violino
musiche di Bach, Paganini e Ysaÿe
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ven. 8 dicembre 2023 | h 20:30
Auditorium San Vincenzo Ferreri
BAROCCO ▶ NORD
Stili tedeschi e scandinavi
special guest: Francis Duroy, violino
Orchestra Giovanile Luogocomune
Gaetano Adorno, direttore
musiche di Bach e Grieg
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sab. 9 dicembre 2023 | h 20:30
Auditorium San Vincenzo Ferreri
ALESSANDRO SCARLATTI
Alias il Siciliano
special guest: Lia Battaglia, soprano
I Solisti dell’Orchestra Barocca Siciliana
Gioacchino Comparetto, flauto dolce e oboe
Ramashanty Cappello, violoncello
Luca Ambrosio, clavicembalo
musiche di Scarlatti
dom. 10 dicembre 2023 | h 20:30
Auditorium San Vincenzo Ferreri
BEST KAMER
Musica da camera viennese
Francis Duroy, violino
Gaetano Adorno, viola
Federico De Zan, violoncello
Maria Pia Tricoli, pianoforte
musiche di Mozart e Beethoven
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ven. 15 dicembre 2023 | h 20:30
Auditorium San Vincenzo Ferreri
TALENTI AL PIANOFORTE
Premio Venezia 2022
Nicolò Cafaro, pianoforte
musiche di Chopin e Ravel
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sab. 16 dicembre 2023 | h 20:30
Centro Commerciale Culturale
D’ITO ALL’OPERA
Pazzie operistiche
Sachika Ito, soprano
Davide Sciacca, chitarra
musiche di Rossini, Bellini e Puccini
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dom. 17 dicembre 2023 | h 20:30
Auditorium San Vincenzo Ferreri
LE QUATTRO STAGIONI
I concerti del signor A.V.
special guest: Enzo Ligresti, violino
Mimeià Ensemble
Marcello Spina, violino I
Martina Scarpuzza, violino II
Gaetano Adorno, viola
Carmelo La Manna, contrabbasso
Enrico Dibennardo, clavicembalo
musiche di Vivaldi
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mer. 20 dicembre 2023 | h 20:30
Auditorium San Vincenzo Ferreri
BAROCCO ▶ SUD
Stili italiani
special guest: David Apellaniz, violoncello
Orchestra Giovanile Luogocomune
Gaetano Adorno, direttore
musiche di Boccherini e Respighi
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gio. 21 dicembre 2023 | h 20:30
Teatro Donnafugata
DA LONTANO
Opere originali
Ketty Teriaca, pianoforte
musiche di Betta, Grisafi e Serra
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ven. 22 dicembre 2023 | h 20:30
Auditorium San Vincenzo Ferreri
SERENATE TASCABILI
Romanticismi in do minore
special guest: Joaquin Palomares, violino
Gaetano Adorno, viola
David Apellaniz, violoncello
Maria Pia Tricoli, pianoforte
musiche di Beethoven e Brahms
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mar. 26 dicembre 2023 | h 20:30
Auditorium San Vincenzo Ferreri
AL BALLO MASCHERATO
Balli in musica
Luogocomune Ensemble
Martina Scarpuzza, violino
Salvatore Bentivegna, violino
Eleonora Urzì, viola
Alfredo Anastasio, violoncello
musiche di Čajkovskij e Piazzolla
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ven. 29 dicembre 2023 | h 20:30
Auditorium San Vincenzo Ferreri
TRENTACOSTE QUARTET
Concerto Jazz
Simona Trentacoste, voce
Angelo Di Leonforte, pianoforte
Riccardo Grosso, contrabbasso
Antonio Petralia, batteria
musiche di Gershwin, David e Coleman
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sab. 30 dicembre 2023 | h 20:30
Auditorium San Vincenzo Ferreri
BUON COMPLEANNO, SERGEJ!
Per i 150 anni di Sergej Rachmaninov
Roberto Carnevale e Graziella Concas
Concerto per due pianoforti
musiche di Bach e Rachmaninov
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