Festival organistico internazionale di Ibla: concerto di Marco D’Avola in Cattedrale

La 27ª edizione del Festival Organistico Internazionale di Ibla – Città di Ragusa sta per concludersi con il concerto della vigilia dell’Immacolata, continuando a suscitare grande interesse tra gli appassionati e non solo. Dopo le splendide esecuzioni dello scorso sabato in Cattedrale con il maestro Carmelo Fede alla tromba e il professore Marco D’Avola all’organo, sarà proprio quest’ultimo a essere il protagonista dell’appuntamento di domani, giovedì 7 dicembre, presso San Giovanni Battista, a partire dalle 19:45.

Il professore D’Avola, ispettore onorario della Regione Siciliana per gli organi storici, è un musicista poliedrico. Si è diplomato in organo, composizione organistica e pianoforte presso il Conservatorio di Musica “Vincenzo Bellini” di Palermo, conseguendo il massimo dei voti e la lode. Ha perfezionato la sua arte con maestri di fama internazionale come Canino, Campanella, Sollima, Seidlhofer, Sandor, Sacchetti, Tagliavini, e Mischiati. Oltre alla formazione musicale, si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Catania.

Come organista, ha tenuto oltre 500 concerti in Europa, negli Stati Uniti, in Giappone e in Russia, partecipando ai più prestigiosi festival organistici internazionali. In qualità di compositore, ha creato un notevole repertorio di opere sinfoniche, corali e strumentali, come la “Messa di Requiem” presentata in Vaticano a Papa Giovanni Paolo II, cinque concerti per organo e orchestra, “Te Deum”, “Stabat Mater”, “Magnificat”, due concerti per pianoforte e orchestra, un concerto per violoncello e archi, “Sinfonia degli Hyblaei”, oltre a composizioni per ottoni, organo e percussioni eseguite nei principali festival internazionali.

D’Avola è membro del “The Royal College of Organists” di Londra, della America guilds of organists di New York e dell’International fellowship of rotarian musicians Phf (Usa). È direttore artistico del festival organistico internazionale “Città di Ragusa” e ispettore onorario della Regione Sicilia per gli organi storici.

L’appuntamento di domani sera si preannuncia come un evento assolutamente imperdibile per gli appassionati di musica e per chi ama apprezzare l’eccezionale talento di Marco D’Avola.