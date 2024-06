Festa a Ragusa per l’inaugurazione di Comer Sud – Mercedes/Benz. Il primo showroom multimediale in Sicilia

Ragusa ha celebrato con entusiasmo l’apertura ufficiale del primo showroom innovativo Mercedes-Benz in Sicilia, grazie agli investimenti di Comer Sud. Venerdì sera, nella zona industriale della città, si è tenuta una grande festa inaugurale dedicata a tutta la comunità, segnando un momento storico per la provincia di Ragusa.

Un Evento Memorabile

La nuova concessionaria, attiva già da qualche mese, rappresenta l’unica struttura ufficiale di vendita e assistenza Mercedes-Benz nella provincia iblea. La serata di inaugurazione è stata condotta da Cristiano Di Stefano e ha visto la partecipazione del CEO di Comer Sud, Davide Di Martino, e del direttore sviluppo rete di Mercedes-Benz Italia, Andrea Nazzaro. Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, ha portato il suo saluto istituzionale, mentre i conduttori di “Striscia la Notizia”, Roberto Lipari e Sergio Friscia, insieme ad altri artisti, hanno contribuito a rendere l’evento ancora più speciale.

Sul palco è salito anche il numeroso team ibleo, capitanato da Angelo Paternò, responsabile vendite, e Gianni Cilia, service manager, che hanno sottolineato l’importanza di questo nuovo traguardo per l’azienda e per la comunità locale.

Comer Sud: Un Punto di Riferimento in Sicilia

Comer Sud, gruppo fondato negli anni ’70 dalla famiglia Di Martino, è diventato nel tempo un punto di riferimento affidabile nel settore dell’automotive in Sicilia. Dalla vendita di veicoli industriali negli anni ’80, alla commercializzazione di auto a partire dal 1997, Comer Sud ha scelto il prestigioso marchio Mercedes-Benz, espandendo la sua presenza in tutta l’isola, da Catania e Misterbianco a Palermo, da Saponara ad Agrigento, Caltanissetta, Trapani, Siracusa e ora anche Ragusa.

Un Showroom Avveniristico

La nuova concessionaria multimediale ed esperienziale di Comer Sud a Ragusa rappresenta un’innovazione nel panorama del retail automotive. Grazie al nuovo format MAR20X, lo showroom diventa una piattaforma esperienziale dove fisico e digitale si incontrano per offrire ai clienti un’esperienza unica e immersiva. I visitatori possono esplorare il mondo della Stella, scoprire i nuovi paradigmi del lusso moderno, vedere dal vivo le vetture della gamma Mercedes-Benz, prenotare test drive e ricevere preventivi personalizzati.

Servizi Completi e Assistenza

Oltre alla vendita di auto, la nuova concessionaria offre anche un’ampia gamma di servizi post-vendita, inclusa l’officina autorizzata per vetture e veicoli commerciali Mercedes-Benz. I servizi comprendono riparazioni e manutenzione con ricambi originali, cambio degli pneumatici, interventi di carrozzeria e gestione dei sinistri. Il team di personale professionale e costantemente aggiornato sulle novità di mercato assicura che la soddisfazione del cliente sia sempre al primo posto.

Un Futuro Promettente

La nuova concessionaria di Ragusa non è solo un passo avanti per Comer Sud, ma anche un’importante aggiunta per la comunità locale, offrendo accesso a veicoli di lusso e servizi di alta qualità. Il presidente di Mercedes-Benz Italia, Marc Langenbrinck, ha annunciato in un videomessaggio che visiterà presto la nuova struttura, confermando l’importanza di questa inaugurazione.

Con questo nuovo showroom, Ragusa e tutta la provincia possono ora vivere l’esperienza Mercedes-Benz in modo completo e innovativo, rafforzando ulteriormente il legame con un marchio sinonimo di qualità e prestigio.

