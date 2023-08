Ferragosto a Ragusa: una doppia festa tra gusto e divertimento al Bon e al Gong

Ragusa si appresta a festeggiare il Ferragosto, uno dei momenti più importanti per le vacanze estive e un’occasione per trascorrere del tempo con i propri amici e i famigliari. Per offrire una serata all’insegna della festa, del buon cibo e del divertimento per tutta la famiglia, il ristorante BON di Ragusa, in collaborazione con il parco giochi GONG, organizza due eventi imperdibili.

Il rinomato ristorante ragusano proporrà una serata speciale con cena spettacolo a cura di Massimo Peri e Pepé Vox: Ferragosto fa “Novanta”. Gli ospiti, all’interno di una location trasformata per l’occasione, potranno scegliere tra due proposte di menù pizza al costo di € 35 con antipasto a scelta tra un connubio di frutti di mare o uno di terra, la pizza di mare o di terra e il dessert a base di limone e frutti rossi.

Ma non finisce qua! Grazie alla collaborazione con l’adiacente parco giochi Gong, il Bon ha organizzato anche un altro evento dedicato al divertimento dei grandi e dei piccini. “Gong + Bon: Ferragosto in Famiglia” è infatti la seconda iniziativa proposta per trascorrere insieme la sera del 14 agosto (al costo di 40 euro, omaggio per i bambini sotto i 7 anni). Il Gong, parco giochi di 3000 metri quadrati di spazio, con castello, montagna magica, casa della foresta e il famoso galeone dei pirati, ospiterà chiunque voglia partecipare alla serata che prevede un eccezionale menù di street food. Numerose postazioni con altrettanti chef, proporranno pulled pork, porchetta, salsiccia, cavati al sugo, lasagne vegetariane e tanto altro. Ci sarà un angolo dedicato alla griglia, uno per la pasta, un angolo per l’american BBQ e pure l’isola della pizza, ma anche banchetti di bibite e bevande grazie anche alla collaborazione con il Birrificio dell’Etna. Per tutti i bambini ci sarà la possibilità di giocare in tutta sicurezza tra le attrazioni proposte dal parco giochi in cui non mancherà certamente di fare visita anche la scimmietta Gong, mascotte del parco, e tanti super eroi a sorpresa. Divertimento che abbraccerà anche le esigenze dei più grandi, grazie al dj set a cura di Massimo Pepi e Pepè Vox.

La combinazione di delizie culinaria, divertimento e animazione, renderà la serata del 14 agosto un’occasione perfetta per riunirsi in compagnia degli amici e della famiglia e creare ricordi felici da portare con sé. Se siete alla ricerca di un modo speciale per trascorrere il vostro Ferragosto, non potete assolutamente perdervi FERRAGOSTO FA “NOVANTA” al Bon e FERRAGOSTO IN FAMIGLIA al Gong. Per maggiori informazioni o per prenotare è possibile contattare il numero 0932667075.