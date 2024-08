Federica Mazza resta alla Passalacqua Ragusa

La talentuosa Federica Mazza, classe 2001, torna alla ribalta del basket italiano approdando nella prima squadra della formazione di coach Mara Buzzanca, pronta per affrontare il girone B del prossimo campionato di Serie A2. Dopo una stagione in Serie B con il progetto I Have a Team, culminata con la vittoria del campionato regionale, Mazza è pronta a mettere la sua esperienza e determinazione al servizio del team ragusano.

Un talento di ritorno a casa

Federica Mazza, originaria di Ragusa, ha già una lunga e impressionante carriera alle spalle, avendo giocato in Serie A1 con le maglie di Sassari, Broni e Battipaglia. Il suo ritorno a Ragusa la scorsa stagione è stato segnato da un forte impegno, nonostante qualche lieve problema fisico, contribuendo significativamente al successo del team in Serie B.

Federica Mazza, con la sua esperienza e abilità come playmaker, rappresenta un’aggiunta strategica al pacchetto delle esterne. La sua capacità di gestire il gioco e la sua esperienza in Serie A1 la rendono un’alternativa valida e di qualità nelle rotazioni della squadra. Mazza si unisce a una formazione già ricca di talenti, che include capitan Chiara Consolini, Ramona Tomasoni, Marika Labanca, Amaiquen Siciliano, Oliwia Pelka, Gabriele Narviciute e Vanda Kozacova.

“Sono entusiasta di questa nuova opportunità e di poter dare il mio contributo alla squadra in Serie A2. Il progetto del coach Buzzanca mi ha subito affascinata, e non vedo l’ora di scendere in campo e dimostrare il mio valore. Tornare a giocare nella mia città natale e davanti ai tifosi ragusani è un onore e una grande motivazione per me”, dichiara Federica Mazza.

