Addio all’Ast, arriva l’Etna Trasporti per il trasporto pubblico urbano a Ragusa

Sarà Etna Trasporti a gestire il nuovo servizio di trasporto pubblico locale della città di Ragusa, prendendo il posto di Ast.

Un cambiamento che segna una svolta significativa dopo un rapporto ultradecennale con Ast, che comunque continuerà a operare fino al passaggio completo di consegne. Etna Trasporti ha vinto la manifestazione di interesse per gestire il servizio per i prossimi due anni, in attesa di una grande gara europea per l’affidamento definitivo.

LE NOVITA’

Il nuovo TPL (trasporto pubblico locale) promette diverse novità che migliorano notevolmente l’offerta di trasporto pubblico a Ragusa. Tra queste novità ci sono il ripristino di 13 linee, inclusa una linea rapida da e per Ibla che funzionerà 365 giorni all’anno, un collegamento da Ibla a Donnafugata attivo otto volte al giorno e un servizio pubblico interno a Marina di Ragusa. Questo cambiamento tangibile coinvolgerà tutte le aree di interesse della città, compresi i presidi sanitari e scolastici.

L’assessore alla Mobilità, Giovanni Gurrieri, ha sottolineato che Etna Trasporti ha soddisfatto tutte le richieste della città, garantendo un ribasso del 15% sulle tariffe e offrendo nuove tecnologie come la geolocalizzazione dei bus e l’acquisto dei biglietti tramite un’app multilingue. Inoltre, è prevista una comunicazione potenziata, con un miglioramento del sistema informativo delle paline e l’apertura di un front office per rispondere alle richieste dei cittadini. Sono garantiti anche requisiti di accessibilità per le persone con disabilità.

Il piano comprende anche agevolazioni per giovani e studenti al fine di incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico. Parallelamente, verrà avviato un servizio di car sharing per offrire alternative di mobilità sostenibile. A inizio maggio, verrà presentato alla città il nuovo TPL nei dettagli.

